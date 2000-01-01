В Кфар Касем убили пять членов одной семьи за год

В субботу, в Кафр-Касеме был застрелен из пистолета 30-летний Джохар Абу-Джабер.
Как сообщает Ynet, это произошло, когда мужчина направлялся в пекарню, где работал.
Команда медработников объявила Абу-Джабера мертвым на месте происшествия. Полиция начала расследование инцидента и разыскивает стрелка, который сумел скрылся. По словам правоохранителей, причиной убийства может быть кровавый конфликт между двумя семьями.
Джохар стал пятой жертвой кровавых разборок в семье. В сентябре был убит 26-летний Рибаль Абу-Джабер, за две недели до этого – 26-летний Джихад Абу-Джабер. В декабре 2018 года был убит 25-летний Рами Абу-Джабер, а в июле – 62-летний Ахмад Салем Абу-Джабер.
Что примечательно, несколько недель Джохар вызывал полицию после того, как обнаружил в своей машине самодельную бомбу.
Отвечая на насилие, лидер партии "Объединенный Арабский Список" Айман Уда в очередной раз раскритиковал правительство за бездействие.
"Наш план по искоренению насилия вновь отложен из-за предстоящих выборов. Эту реальность создает правительство, которое настаивает на защите обвиняемого преступника, а не граждан, страдающих от насилия, спровоцированного преступными организациями", – сказал Уда.