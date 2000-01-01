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Молодой араб стал пятой жертвой в семье за год | Фото:16.12 09:30   MIGnews.com

В Кфар Касем убили пять членов одной семьи за год

В субботу, в Кафр-Касеме был застрелен из пистолета 30-летний Джохар Абу-Джабер.

Как сообщает Ynet, это произошло, когда мужчина направлялся в пекарню, где работал.

Команда медработников объявила Абу-Джабера мертвым на месте происшествия. Полиция начала расследование инцидента и разыскивает стрелка, который сумел скрылся. По словам правоохранителей, причиной убийства может быть кровавый конфликт между двумя семьями.

Джохар стал пятой жертвой кровавых разборок в семье. В сентябре был убит 26-летний Рибаль Абу-Джабер, за две недели до этого – 26-летний Джихад Абу-Джабер. В декабре 2018 года был убит 25-летний Рами Абу-Джабер, а в июле – 62-летний Ахмад Салем Абу-Джабер.

Что примечательно, несколько недель Джохар вызывал полицию после того, как обнаружил в своей машине самодельную бомбу.

Отвечая на насилие, лидер партии "Объединенный Арабский Список" Айман Уда в очередной раз раскритиковал правительство за бездействие.

"Наш план по искоренению насилия вновь отложен из-за предстоящих выборов. Эту реальность создает правительство, которое настаивает на защите обвиняемого преступника, а не граждан, страдающих от насилия, спровоцированного преступными организациями", – сказал Уда.


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