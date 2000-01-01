16.12 09:12 MIGnews.com

Араб, убивший семью Римель несся на скорости 170 км/ч

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В израильской прессе опубликованы новые подробности тяжелой аварии на шоссе 443 у Гиват Зеев две недели назад.Полиция установила, что машина арабского водителя, врезавшегося в автомобиль семьи Римель из Неве Цуф неслась со с скоростью 170 км/ч.12-й канал израильского ТВ сообщает, что 18-летний водитель, Тарик Курд, признает свою связь с инцидентом. Ему предъявят статью “непреднамеренное убийство”, максимальный срок наказания по которой составляет 12 лет лишения свободы.Тарик Курд, ранее отпущенный под домашний арест, после выяснения этих обстоятельств аварии был вновь арестован.Курд также был серьезно ранен в результате аварии. Он принимал сильнодействующие болеутоляющие средства немедленно после инцидента - из-за этого полиция затрудняется определить, находился ли он в момент столкновения под воздействием наркотиков. Сразу после аварии Курд несколько дней провел в предварительном заключении, но полиция в конце концов, заявила, что он не находился под воздействием наркотиков или алкоголя - и его выпустили.В результате того, что в “Рено” семейной пары из Неве Цуф на полной скорости врезался арабский водитель, погибла 34-летняя Ципи Римель и ее дочь Ноам, рожденная три недели назад.12-летний сын Ципи, Итай, находится в критическом состоянии. Муж, Эфраим, получил тяжелые ранения.У четы - еще трое детей - девятилетняя Леа, семилетний Амихай и трехлетний Харель.Эфраим и Ципи ранее работали молодежными координаторами в Неве Цуф. Они также некоторое время работали в Чикаго.Авинаим Гольман, чьи дети учились у Ципи, пишет: “Сердце разрывается, и в это нельзя поверить. Ципи была потрясающим человеком, полным радости и любви. Это очень, очень тяжелая потеря”.В Неве Цуф издано заявление , в котором говорится: “Невообразимое несчастье поразило семью, всю себя отдавшую работе и общине. Все община скорбит и молится о здоровье Эфраима Цви Моше, и его сына, Яакова Итая Бен-Ципора, раненных в результате инцидента”.Эфраим работал координатором молодежного движения Озер Йерушалаим.Семья возвращалась с празднования 12-летия Итая. Итай был блокирован в автомобиле, и его спасали пожарные.