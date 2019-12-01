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Дело Хангошвили: ФРГ рассчитывает на сотрудничество с РФ 16.12 16:30   MIGnews.com

Дело Хангошвили: ФРГ рассчитывает на сотрудничество с РФ

По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, он надеется на то, что российские власти будут сотрудничать с немецкими правоохранительными органами, которые расследуют обстоятельства убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

"Мы продолжаем надеется, что российская сторона поддержит наше расследование и предоставит достоверные сведения. У Москвы есть надежные каналы для взаимодействия с немецкой прокуратурой", — пояснил Зеехофер в интервью Der Spiegel, пишет MBS.


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