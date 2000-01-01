Бней-Брак: отец умер от горя после потери сына

На прошлой неделе скончался в семье пятинедельный сын Исраэль, которого нашли мертвым в своей кроватке в доме его няни. Официальной причиной назвали синдром внезапной детской смерти (СВДС). Мальчик был похоронен в тот же день.
В воскресенье, в первой половине дня, всего через три дня после похорон, его отец, 31-летний Ицхак Меир Вайс, оплакивая потерю, потерял сознание и упал в обморок. Прибывшие домой спасатели пытались его реанимировать, но безрезультатно. Его доставили в медицинский центр Шиба, где врачи констатировали смерть от сердечной недостаточности.
Вайс получил религиозное образование, работал политическим активистом партии Яадут А-Тора и занимался предвыборными кампаниями в прошлом году.
"Он ждал этого сына много лет", – рассказал один из друзей и ученик ешивы.
Друг мужчины вспомнил, что Вайс был невероятно счастлив после рождения малыша. "У него разбилось сердце, и он не мог этого вынести", – сказал депутат Аядут А-Тора Ури Маклев.