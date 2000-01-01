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Бней-Брак: отец умер от горя после потери сына | Фото:16.12 08:13   MIGnews.com

Бней-Брак: отец умер от горя после потери сына

В Бней-Браке через несколько дней после маленького сына скончался его отец от сердечной недостаточности.

Тысячи скорбящих присутствовали на его похоронах в воскресенье, передает The Times of Israel.

На прошлой неделе скончался в семье пятинедельный сын Исраэль, которого нашли мертвым в своей кроватке в доме его няни. Официальной причиной назвали синдром внезапной детской смерти (СВДС). Мальчик был похоронен в тот же день.

В воскресенье, в первой половине дня, всего через три дня после похорон, его отец, 31-летний Ицхак Меир Вайс, оплакивая потерю, потерял сознание и упал в обморок. Прибывшие домой спасатели пытались его реанимировать, но безрезультатно. Его доставили в медицинский центр Шиба, где врачи констатировали смерть от сердечной недостаточности.

Вайс получил религиозное образование, работал политическим активистом партии Яадут А-Тора и занимался предвыборными кампаниями в прошлом году.

"Он ждал этого сына много лет", – рассказал один из друзей и ученик ешивы.

Друг мужчины вспомнил, что Вайс был невероятно счастлив после рождения малыша. "У него разбилось сердце, и он не мог этого вынести", – сказал депутат Аядут А-Тора Ури Маклев.


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