В Берлине вскрыли могилу Рейнхарда Гейдриха

Немецкая полиция разыскивает неустановленных лиц, вскрывших могилу высокопоставленного офицера СС нацистской армии Рейнхарда Гейдриха.
Гейдрих был главой Главного управления безопасности рейха под руководством лидера СС Генриха Гиммлера, ему было поручено найти "окончательное решение еврейского вопроса". В 1942 году он председательствовал на конференции в Ванзее в Берлине, в ходе которой были разработаны планы нацистов по Холокосту. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Гейндрих был на 15 лет моложе Гитлера и надеялся впоследствии возглавить нацистскую Германию, однако в мае 1942 года был убит в результате нападения со стороны обученных британцами чешских и словацких оперативников, после чего с почестями похоронен в Берлине.
После Второй мировой войны союзники убрали надписи с могил всех высокопоставленных нацистов, в том числе и Гейдриха, чтобы они не стали объединяющим фактором для сторонников нацизма. В четверг, 12 декабря, работниками кладбища был обнаружен факт вскрытия могилы.
Похоже, что из захоронения не было ничего украдено. Мотивы вскрывших могилу лиц пока не установлены. Ведется следствие по факту осквернения могилы.