17.12 04:18 MIGnews.com

Беспорядки в Индии: количество жертв растет

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В прошлую среду в Индии приняли закон, который устанавливает религиозную принадлежность как один из критериев получения гражданства, что спровоцировало массовые беспорядки.Уже известно о шестерых жертвах, которые погибли во время беспорядков."Количество погибших в результате кровавых столкновений, вызванных противоречивым законом о гражданстве, увеличилось до шести, протестующие на северо-востоке Индии пообещали продолжать демонстрации", — значится в сообщении.Четверых застрелили полицейские, один сгорел заживо в магазине, в котором спал. Последнего избили во время протеста, он скончался от полученных травм.