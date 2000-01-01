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Беспорядки в Индии: количество жертв растет 17.12 04:18   MIGnews.com

Беспорядки в Индии: количество жертв растет

В прошлую среду в Индии приняли закон, который устанавливает религиозную принадлежность как один из критериев получения гражданства, что спровоцировало массовые беспорядки.

Уже известно о шестерых жертвах, которые погибли во время беспорядков.

"Количество погибших в результате кровавых столкновений, вызванных противоречивым законом о гражданстве, увеличилось до шести, протестующие на северо-востоке Индии пообещали продолжать демонстрации", — значится в сообщении.

Четверых застрелили полицейские, один сгорел заживо в магазине, в котором спал. Последнего избили во время протеста, он скончался от полученных травм.


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