17.12 07:04 MIGnews.com

Пираты захватили нефтяной танкер у берегов Африки

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Морские пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Африки. Судно принадлежит британской компания Union Maritime Ltd."Танкер, совершавший переход из Анголы в Того, подвергся нападению пиратов в минувшее воскресенье", - сообщает судовладельц.Издание Lloyd's List сообщает, что танкер Duke под флагом Маршалловых островов подвергся нападению в Гвинейском заливе в 110 морских милях к юго-востоку от порта Ломе. Сообщается, что пираты взяли в плен 20 членов экипажа - граждане Индии и Нигерии, оставив одного моряка для управления судном.