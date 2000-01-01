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В Москве задержали 8 израильских бизнесменов | Фото:16.12 21:19   MIGnews.com

В Москве задержали 8 израильских бизнесменов

В Москве были задержаны восемь израильских бизнесменов в аэропорту на 12 часов, а затем депортированыобратно в Израиль, сообщает 12 канал.

Согласно сообщению, израильтяне, представители крупных компаний, прибыли в страну для встреч с российскими бизнесменами. Приземлившись в Москве поздно вечером в субботу, 14 декабря, они были задержаны службой безопасности аэропорта.

Они заявили, что они не могут вести бизнес без разрешения на работу. Все задержанные ранее вели переговоры в России и никогда раньше не сталкивались с подобным. После 12-часового задержания в течение ночи, группу посадили на самолет и отправили в Израиль.

МИД изучает этот вопрос.


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