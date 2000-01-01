16.12 20:14 MIGnews.com

В Бат-Яме мужчина зарезал брата и сам вызвал полицию

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В понедельник, 16 декабря, сотрудники полиции арестовали 24-летнего мужчину, убившего своего собственного брата в прибрежном городе Бат-Ям. Сообщается, что подозреваемый сам вызвал полицию.Трагический инцидент произошел на улице Бен-Гуриона, где и была найдена жертва в возрасте около 40 лет. Как сообщается на сайте Ynet, его зарезали.Подозреваемый и его покойный брат проживали в одной квартире. Полиция не знала об истории насилия между ними, сообщает газета Haaretz.