Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Бат-Яме мужчина зарезал брат и сам вызвал полицию | Фото:16.12 20:14   MIGnews.com

В Бат-Яме мужчина зарезал брата и сам вызвал полицию

В понедельник, 16 декабря, сотрудники полиции арестовали 24-летнего мужчину, убившего своего собственного брата в прибрежном городе Бат-Ям. Сообщается, что подозреваемый сам вызвал полицию.

Трагический инцидент произошел на улице Бен-Гуриона, где и была найдена жертва в возрасте около 40 лет. Как сообщается на сайте Ynet, его зарезали.

Подозреваемый и его покойный брат проживали в одной квартире. Полиция не знала об истории насилия между ними, сообщает газета Haaretz.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:00
Китай назвал изгнание дипломатов из США "ошибкой"
20:40
Саар: выбрать Нетаниягу значит выбрать лидера оппозиции
20:22
Рвота кашалота принесла тайцу состояние
20:15
США призвали КНДР ответить на предложение о переговорах
19:50
Венесуэльцы хотят смены состава парламента, - Мадуро
19:35
Заместитель мэра Хайфы: Харедим насилуют детей
19:19
В Израиле обнаружили чаны для соусов древних римлян
19:10
В Тель-Авиве будут автоматически отключать электросамокаты
18:54
Борис Джонсон примет закон против BDS-движения
18:02
США планируют вывести из Афганистана 4 тысячи военных
17:52
Грета Тунберг попалась на вранье
17:50
Владимир Путин наградил Константина Хабенского премией
17:19
Intel купила израильский стартап за 2 миллиарда долларов
17:05
Катар подтверждает поддержку Палестины
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus