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Группа бедуинов избила студентов ешивы в Беэр-Шеве | Фото:16.12 15:37   MIGnews.com

Группа бедуинов избила студентов ешивы в Беэр-Шеве

В Беэр-Шеве группа бедуинов избила двух студентов ешивы, сообщает издание Мако. Инцидент произошел в минувший вторник, 10 декабря примерно в 8:30 вечера. Студенты подверглись нападению в пиццерии, около их ешивы.

"Внезапно вошли четверо бедуинов", - рассказал один из пострадавших. "Один из них держал что-то в руках, а другие били кулаками. Все, что мы сделали, это сели, чтобы поесть пиццы, а затем, без какой-либо причины, они напали на нас и линчевали нас."

"Я живу в кошмаре, я не могу спать по ночам", - добавил он.

После нападения, нападавшие исчезли, а пострадавших увезли в больницу Беэр-Шевы сотрудники MDA. Оба мальчика получили множество травм и серьезные ушибы. Они были отпущены домой на следующий день.

Полиция арестовала 25-летнего мужчину из южного бедуинского города Лакия, который, по их мнению, является главным подозреваемым в нападении. Арест подозреваемого был продлен на четыре дня, пока ведутся поиски других нападавших.


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