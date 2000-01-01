16.12 14:41 MIGnews.com

Историк-убийца Соколов пытается избежать наказания?

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Семья аспирантки СПбГУ Ещенко не смогла ответить на вопрос, планировала ли девушка выйти замуж за бывшего доцента вуза Олега Соколова, обвиненного в убийстве Анастасии, заявил адвокат матери Ещенко Александру Бакшееву.Юрист считает, таким образом Соколов намеревается убедить следствие, что совершил преступление в состоянии аффекта и тем самым избежать сурового наказания."Ранее он говорил, что Настя бросилась на него с ножом, история не зашла. Сейчас он утверждает, что они собирались подавать заявление в ЗАГС. Что будет дальше? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне свадьбы и был в состоянии аффекта?", - восклицает Бакшеева, пишут СМИ.Накануне Соколов сообщил, что он вместе с Анастасией собирался подавать заявление в ЗАГС. По его словам, изначально они планировали свадьбу на октябрь, однако отложили ее до конца апреля из-за финансовых проблем.