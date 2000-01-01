Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Историк-убийца Соколов пытается избежать наказания? 16.12 14:41   MIGnews.com

Историк-убийца Соколов пытается избежать наказания?

Семья аспирантки СПбГУ Ещенко не смогла ответить на вопрос, планировала ли девушка выйти замуж за бывшего доцента вуза Олега Соколова, обвиненного в убийстве Анастасии, заявил адвокат матери Ещенко Александру Бакшееву.

Юрист считает, таким образом Соколов намеревается убедить следствие, что совершил преступление в состоянии аффекта и тем самым избежать сурового наказания.

"Ранее он говорил, что Настя бросилась на него с ножом, история не зашла. Сейчас он утверждает, что они собирались подавать заявление в ЗАГС. Что будет дальше? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне свадьбы и был в состоянии аффекта?", - восклицает Бакшеева, пишут СМИ.

Накануне Соколов сообщил, что он вместе с Анастасией собирался подавать заявление в ЗАГС. По его словам, изначально они планировали свадьбу на октябрь, однако отложили ее до конца апреля из-за финансовых проблем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:57
Бразилия на пути к перемещению посольства в Иерусалим
14:19
ПА останется без электричества из-за долгов
13:53
Турция не намерена отдаляться от НАТО
13:36
Бен-Гвир обратился к Перецу и Смотричу: довольно игр
13:00
Израиль и Черногория заключили многомилионную сделку
12:46
Кац: герои войны должны жить в достойных условиях
12:30
"Биби обещает Эрдану пост посла в ООН"
12:29
ХАМАС: наша цель – освобождение "Палестины"
12:01
Шафир больше не дадут второго места на выборах в Кнессет
11:58
США усиливают присутствие на нефтяных месторождениях Сирии
11:36
Ливан обвиняет Израиль и США в разжигании протестов
11:35
Новая ракетная система, от которой у России нет защиты
11:15
Кац: Бразилия – наш близкий друг и огромный потенциал
10:46
Машина врезалась в группу велосипедистов у Раананы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus