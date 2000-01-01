Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Глава МВД Эстонии оскорбил финского премьера 16.12 23:09   MIGnews.com

Глава МВД Эстонии оскорбил финского премьера

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.

При этом он выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать национальные интересы страны, пишет RT.

В ответ Марин написала в Twitter, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни. И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром".

Сегодня Хельме заявил, что его резкие фразы в адрес нового премьера Финляндии не выражают мнение правительства Эстонии.

Оппозиционная Партия реформ заявила, что инициирует вотум недоверия министру в парламенте, если премьер-министр Юри Ратас не примет решение уволить Хельме.

Ратас призвал Хельме "уважительно относиться к финским коллегам". Слова главы МВД осудили министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес и другие эстонские политики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:20
Эрдоган угрожает закрыть 2 военные базы США
22:05
Премьер Венгрии намерен построить новую Центральную Европу
21:53
Netflix резко решил уволить дизайнера костюмов "Ведьмака"
21:45
Кохави прокомментировал фальсификацию статистики о харедим
21:19
В Москве задержали 8 израильских бизнесменов
21:00
Китай назвал изгнание дипломатов из США "ошибкой"
20:40
Саар: выбрать Нетаниягу значит выбрать лидера оппозиции
20:22
Рвота кашалота принесла тайцу состояние
20:15
США призвали КНДР ответить на предложение о переговорах
20:14
В Бат-Яме мужчина зарезал брата и сам вызвал полицию
19:50
Венесуэльцы хотят смены состава парламента, - Мадуро
19:35
Заместитель мэра Хайфы: Харедим насилуют детей
19:19
В Израиле обнаружили чаны для соусов древних римлян
19:10
В Тель-Авиве будут автоматически отключать электросамокаты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus