Глава МВД Эстонии оскорбил финского премьера

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.
Хельме провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.
При этом он выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать национальные интересы страны, пишет RT.
В ответ Марин написала в Twitter, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни. И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром".
Сегодня Хельме заявил, что его резкие фразы в адрес нового премьера Финляндии не выражают мнение правительства Эстонии.
Оппозиционная Партия реформ заявила, что инициирует вотум недоверия министру в парламенте, если премьер-министр Юри Ратас не примет решение уволить Хельме.
Ратас призвал Хельме "уважительно относиться к финским коллегам". Слова главы МВД осудили министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес и другие эстонские политики.