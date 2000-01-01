16.12 10:46 MIGnews.com

Машина врезалась в группу велосипедистов у Раананы

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Израильские СМИ опубликовали подробности трагического инцидента в районе Раананы утром 16 декабря, в результате которого погибли два велосипедиста.Как выяснилось, группа профессиональных велосипедистов ехала по дороге №5511 в районе перекрестка Хадар. Частная машина, ехавшая в южном направлении врезалась в заграждение, а затем - в группу велосипедистов.Рои Соломон, волонтер ZAKA рассказывает: "Когда я прибыл к месту происшествия, я увидел обломки велосипедов - несколько десятков частей, разбросанных вдоль дороги. Оба пострадавших лежали у дороги без признаков жизни и пульса”.Полиция подозревает, что 29-летний водитель машины, сбившей велосипедистов, ехал с превышением скорости.С начала текущего года на дорогах Израиля погибли 17 велосипедистов (речь идет об обычных, не электрических велосипедах).