Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Трагедия в Гиват Зеев: отец семьи пришел в себя 16.12 10:36   MIGnews.com

Трагедия в Гиват Зеев: отец семьи пришел в себя

Эфраим Римель, муж Ципи Римель, и отец новорожденной Ноам, погибших в результате страшной аварии в Гиват Зеев две недели назад пришел в себя.

После аварии Эфраим находился в тяжелом состоянии и без сознания. Ему провели сложную операцию на спине.

Врачи отмечают значительное улучшение состояния Эфраима. Его состояние оценивается как стабильное, но он по-прежнему находится в реанимации.

12-летний сын, Итай, продолжает оставаться в критическом состоянии. Он находится в состоянии комы, подключен к аппарату искусственного дыхания в отделении детской реанимации


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:36
Ливан обвиняет Израиль и США в разжигании протестов
11:35
Новая ракетная система, от которой у России нет защиты
11:15
Кац: Бразилия – наш близкий друг и огромный потенциал
10:46
Машина врезалась в группу велосипедистов у Раананы
10:01
"Без Нетаниягу потеряем десять мандатов"
09:33
Либерман рассказал о заговоре Ганца и харедим
09:30
В Кфар Касем убили пять членов одной семьи за год
09:12
Араб, убивший семью Римель несся на скорости 170 км/ч
09:00
ХАМАС: Израиль виноват в увеличении числа наркоманов в Газе
08:40
Шарен Хаскель поддержала Саара
08:15
Саар накинулся на Нетаниягу: шел на уступки Аббасу
08:13
Бней-Брак: отец умер от горя после потери сына
08:09
Два велосипедиста погибли в результате аварии в Ха Шарон
07:39
В Берлине вскрыли могилу Рейнхарда Гейдриха
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus