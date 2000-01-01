16.12 10:36 MIGnews.com

Трагедия в Гиват Зеев: отец семьи пришел в себя

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Эфраим Римель, муж Ципи Римель, и отец новорожденной Ноам, погибших в результате страшной аварии в Гиват Зеев две недели назад пришел в себя.После аварии Эфраим находился в тяжелом состоянии и без сознания. Ему провели сложную операцию на спине.Врачи отмечают значительное улучшение состояния Эфраима. Его состояние оценивается как стабильное, но он по-прежнему находится в реанимации.12-летний сын, Итай, продолжает оставаться в критическом состоянии. Он находится в состоянии комы, подключен к аппарату искусственного дыхания в отделении детской реанимации