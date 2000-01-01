16.11 10:26 MIGnews.com

Новая волна протестов в Иране из-за подорожания бензина

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В Иране резко взлетели цены на бензин, что стало причиной новых массовых протестов в стране.Демонстрации начались утром, 16 ноября, после того, как стоимость топлива поднялась на 50%, передает The Times оf Israel.В Мешхеде люди побросали машины посреди дороги, но полиции удалось договориться с протестующими о прекращении акции. В Сирджане иранцы пытались поджечь нефтебазу. Власти факт протестов отрицают, обвиняя оппозицию в распространении фейков.Согласно нововведениям, в Иране власти будут выделять до 60 литров льготного бензина в месяц на одну машину, который можно будет приобрести по 13 центов за литр. Без льгот литр стоит 26 центов.