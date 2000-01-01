16.11 09:37 MIGnews.com

Негев: малыш спрятался в стиралке и задохнулся

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В Негеве 3-летний ребенок спрятался в стиральной машине и задохнулся.Врачи больницы Сорока в Беэр-Шеве пытались спасти малыша, которого госпитализировали в состоянии удушья и без сознания, передает Маарив."Ужасная трагедия. Видимо, мальчик играл со своим братом дома, и в какой-то момент он закрыл дверь стиральной машины. Взрослые спохватились о пропаже ребенка и начали его искать, после чего обнаружили его без сознания в стиральной машине", – рассказал член семьи.Малыша пытались привести в чувство в больнице, однако, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.