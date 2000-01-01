Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Негев: малыш спрятался в стиралке и задохнулся | Фото:16.11 09:37   MIGnews.com

Негев: малыш спрятался в стиралке и задохнулся

В Негеве 3-летний ребенок спрятался в стиральной машине и задохнулся.

Врачи больницы Сорока в Беэр-Шеве пытались спасти малыша, которого госпитализировали в состоянии удушья и без сознания, передает Маарив.

"Ужасная трагедия. Видимо, мальчик играл со своим братом дома, и в какой-то момент он закрыл дверь стиральной машины. Взрослые спохватились о пропаже ребенка и начали его искать, после чего обнаружили его без сознания в стиральной машине", – рассказал член семьи.

Малыша пытались привести в чувство в больнице, однако, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:26
Новая волна протестов в Иране из-за подорожания бензина
10:02
Террористы ХАМАСа и "Исламского джихада" встретились
09:16
Израильтян предупредили о сезонном похолодании
08:58
Лидер ХАМАСа поговорил с коллегой из "Исламского джихада"
08:30
Видео: перехват ракет над Израилем
08:10
В ЦАХАЛ перечислили атакованные объекты ХАМАСА
07:12
Помпео назвал отличия между Голанскими высотами и Крымом
06:46
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:35
Эрнст не пустит Бузову на Евровидение
04:22
Крестницу Путина заподозрили в экстремизме
03:15
Сахар оказался вреден для кишечника, - ученые
02:00
Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз»
00:47
«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus