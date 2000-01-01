16.11 21:11 MIGnews.com

В Турции задержаны 25 родственников аль-Багдади

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Силы безопасности Турции задержали по меньшей мере 25 родственников ликвидированного лидера ISIS Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство Anadolu.Их всех задержали на территории Турции, в Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе. Они обвиняются в террористической деятельности.Аль-Багдади был убит 26 октября силами США на территории Сирии.27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.