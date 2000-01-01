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Водометы и слезоточивый газ: в Париже годовщина протестов | Фото:16.11 20:10   MIGnews.com

Водометы и слезоточивый газ: в Париже годовщина протестов

В Париже в субботу, 16 ноября, полиция использовала водометы и слезоточивый газ во время первой годовщины антиправительственных демонстраций "жёлтых жилетов". Демонстранты разгромили отделение банка HSBC на площади Италии. Они также поджигали мусорные баки и швыряли булыжники и бутылки в ОМОН.

Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой. Префект парижской полиции Дидье Лаллемен отменил разрешение на запланированную демонстрацию ввиду насилия.

"Наш ответ будет очень твердым. Всех тех, кто скрывает свое лицо, всех, кто бросает камни, будут вызывать для допроса, - сказал он на пресс-конференции. "Люди, которые пришли на Place d'Italie, чтобы уничтожить. .. и были достаточно глупы, чтобы остаться, их вызовут на допрос", - добавил он.

По его словам, около 105 человек были взяты на допрос. Демонстранты также пытались занять парижскую кольцевую дорогу.


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