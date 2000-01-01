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Исламисты зарезали 15 человек в Конго | Фото:17.11 00:06   MIGnews.com

Исламисты зарезали 15 человек в Конго

Исламисты убили по меньшей мере 15 человек в восточной части Конго, сообщили местные чиновники в субботу, 16 ноября. Теракт произошел, когда армия начала серьезное наступление на повстанцев в прошлом месяце.

30 октября армия Демократической Республики Конго при поддержке миротворцев США начала свою последнюю кампанию по искоренению бойцов Союзных демократических сил (АДС) из лесов вблизи границы с Угандой.

Как и во время предыдущих военных операций против АДС, боевики нанесли ответный удар, напав на гражданских лиц, убив более 40 человек с прошлой недели, по словам местных активистов гражданского общества.

Местные чиновники сообщили, что нападения в пятницу в деревне Мбау и вокруг нее были произведены с применением холодного оружия. По словам чиновников, семь членов этнической группы пигмеев, живущих в соседнем лесу, также были убиты. Их тела были найдены связанными, с перерезанным горлом.

Исследователи и правозащитные группы говорят, что некоторые конголезские солдаты и другие повстанческие группы также участвовали в массовых убийствах с 2014 года.


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