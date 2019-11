16.11 19:52 MIGnews.com

Видео: антиправительственные протесты в Иране

#Iran, Nov 16- Millions of citizens across the country take to streets, closing the roads to protest against tripling gas prices. Video sent form the city of Shiraz. pic.twitter.com/a6FSw9gAEN — Persian Reuters (@PersianReuters) 16 ноября 2019 г.

Anti-regime protests erupted in all over Iran.



in Iran, ppl in many cities are blocking streets & highways in protest to gas price hike. pic.twitter.com/plepyQMjCf — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 16 ноября 2019 г.

В Иране проходят протесты против поднятия цен на бензин на 50% цены на бензин. В субботу, 16 ноября, протестующие начали перекрывать дороги, в некоторых местах происходили столкновения с полицией. По меньшей мере один человек погиб в демонстрациях.На видео, запечатленном свидетелями, видно как полиция пытается разогнать протесты с помощью слезоточивого газа. Также, показаны моменты поджогов и столкновений.Бензин в стране по-прежнему остается одним из самых дешевых в мире: новые цены подскочили как минимум до 15 000 риалов за литр газа - на 50% больше, чем днем ​​ранее. Это 13 центов за литр или около 50 центов за галлон. Галлон обычного бензина в США для сравнения стоит $ 2,60. Ожидаемое в течение нескольких месяцев решение по-прежнему застало многих врасплох и сразу же вызвало немедленные демонстрации.В пятницу вечером вспыхнуло насилие в Сирджане, городе, расположенном примерно в 800 километрах к юго-востоку от Тегерана. Государственное информационное агентство IRNA заявило, что "протестующие пытались поджечь нефтебазу, но они были остановлены полицией". Протестующие скандировали: "Рухани, позор тебе! Оставьте страну в покое!"Мохаммад Махмудабади, сотрудник Министерства внутренних дел в Сирджане, позже заявил государственному телевидению, что полиция ранила несколько человек. Демонстранты блокировали движение на шоссе Имама Али в Тегеране, призывая полицию присоединиться к ним.