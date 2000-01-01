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На Кипре конфискован израильский шпионский фургон | Фото:16.11 19:07   MIGnews.com

На Кипре конфискован израильский шпионский фургон

На Кипре арестован фургон, который, как сообщается, был загружен оборудованием для слежки. Полиция допросила его владельца израильтянина после сообщений в СМИ о том, что автомобиль был нанят для слежки за людьми.
 
В субботу, 16 ноября, сотрудники полиции также обыскали офис зарегистрированной на Кипре израильской компании в деле о возможных нарушениях закона о защите конфиденциальности.
 
Начальник полиции Кипрос Михаэлидис сказал частной радиостанции Astra, что власти также опрашивают других кипрских акционеров компании, базирующейся в Ларнаке, и выясняют, как этот фургон и другое оборудование для наблюдения были импортированы в страну.


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