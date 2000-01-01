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Мать убитой студентки попала в больницу после похорон | Фото:16.11 18:28   MIGnews.com

Мать убитой студентки попала в больницу после похорон

Мать студентки, убитой профессором СПбГУ, отправилась в реанимацию после похорон дочери. Об этом сообщил РБК. Отец убитой студентки рассказал об этом после процессии. На похороны Анастасии Ещенко пришли сотни человек.

Во время прощания с дочерью, женщине неоднократно понадобилась помощь медиков, рассказывает её муж Олег Ещенко. Он также рассказал, что семья не было знакома с убийцей Олегом Соколовым. "Знали его заочно, со слов дочери. Я даже не хочу о нем говорить и слышать", - добавил отец жертвы.

Похороны Анастасии Ещенко прошли в субботу, 16 ноября, в станице Старовеличковской на Кубани. Историка Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки.


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