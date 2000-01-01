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Теракт в Сирии: есть погибшие | Фото:16.11 15:33   MIGnews.com

Теракт в Сирии: есть погибшие

В субботу, 16 ноября, в контролируемом Турцией городе Эль-Баб на севере Сирии произошел теракт. В результате взрыва автомобиля погибли 14 человек, в том числе девять мирных жителей.

В результате взрыва бомбы возле автобусной станции в городе, также были ранены 33 человека, сообщает Сирийская организация по правам человека. Турция и доверенные лица контролируют несколько городов в Сирии после вторжения в 2019 годах.

Пока что никто не взял на себя ответственность за теракт, но сообщается, что с момента вторжения из-за "Исламского государства" в городе постоянно происходили инциденты в сфере безопасности.


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