Теракт в Сирии: есть погибшие

В субботу, 16 ноября, в контролируемом Турцией городе Эль-Баб на севере Сирии произошел теракт. В результате взрыва автомобиля погибли 14 человек, в том числе девять мирных жителей.
В результате взрыва бомбы возле автобусной станции в городе, также были ранены 33 человека, сообщает Сирийская организация по правам человека. Турция и доверенные лица контролируют несколько городов в Сирии после вторжения в 2019 годах.
Пока что никто не взял на себя ответственность за теракт, но сообщается, что с момента вторжения из-за "Исламского государства" в городе постоянно происходили инциденты в сфере безопасности.