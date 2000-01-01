16.11 11:24 MIGnews.com

Взрыв в Багдаде: минимум 5 погибших

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В Багдаде 16 ноября прогремел взрыв недалеко от площади Тахрир, в результате чего количество погибших возросло до 5 человек.Об этом сообщает The Times Of Israel.Уточняется, что несмотря на призывы иракского духовного лидера Али аль-Систани, правительство продолжает игнорировать требования демонстрантов. 15 ноября из-за в связи с этим в пятницу, 15 ноября.Демонстранты пытались разрушить бетонные заграждения на подступах к площади Хилани, откуда можно попасть в правительственные кварталы. Полиция использовала слезоточивый газ и боевые патроны. В результате столкновений погибло по меньшей мере 4 человека.