Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











РФ и Сирия приняли меры для безопасного вывода военных США 16.10 11:40   MIGnews.com

РФ и Сирия приняли меры для безопасного вывода военных США

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на северо-востоке Сирии продолжается эвакуация подразделений вооруженных сил США. По его словам, американские военные уже ушли из населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо, пишет пресс-служба Центра.

Бакин также добавил, что власти Сирии и российское командование "предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств".

Сирийские военные устанавливают контроль над населенными пунктами, в которых ранее патрулирование осуществляли военные США и вооруженные формирования сирийских курдов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:18
Посол РФ в Израиле об аресте Иссахар: успокойтесь и смотрите
10:59
Турция осудила позицию ЕС
10:41
Авив Кохави приказал читать и смотреть фильмы
10:19
Раввин ШАС пообещал Либерману и Лапиду место в раю
09:58
Импичмент Трампу: Пенс дал демократам "от ворот поворот"
09:52
Церемония у Стены Плача - трансляция
09:41
МО РФ продемонстрировало карту с обстановкой в Сирии
09:17
Стало известно об отказе Заворотнюк идти по стопам Фриске
08:59
Эрдоган - Путину:операция Анкары важна для целостности Сирии
08:37
Рухани пригрозил США и помечтал о таинственных союзниках
08:14
Аббас и сам собрался на выборы в 2020 году
07:57
Эрдоган ответил на санкции США
07:33
Изнасилование на Кипре: о чем говорила британка в суде
07:10
В США за 32 секунды похитили офорт работы Сальвадора Дали
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus