16.10 11:40 MIGnews.com

РФ и Сирия приняли меры для безопасного вывода военных США

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на северо-востоке Сирии продолжается эвакуация подразделений вооруженных сил США. По его словам, американские военные уже ушли из населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо, пишет пресс-служба Центра.Бакин также добавил, что власти Сирии и российское командование "предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств".Сирийские военные устанавливают контроль над населенными пунктами, в которых ранее патрулирование осуществляли военные США и вооруженные формирования сирийских курдов.