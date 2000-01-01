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МО РФ продемонстрировало карту с обстановкой в Сирии 16.10 09:41   MIGnews.com

МО РФ продемонстрировало карту с обстановкой в Сирии

В Минобороны РФ подготовили карту, которая показывает ситуацию на севере Сирии, где армия Турции проводит операцию "Источник мира", пишет пресс-служба.

Турецкие и сирийские подразделения практически вплотную приблизились друг к другу, а линию соприкосновения контролирует российская военная полиция.

Согласно карте, правительственные части Сирии держат под контролем город Манбидж, окрестности Табки, в том числе аэродром, три моста, в том числе один железнодорожный, и две ГЭС.


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