16.10 09:41 MIGnews.com

МО РФ продемонстрировало карту с обстановкой в Сирии

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В Минобороны РФ подготовили карту, которая показывает ситуацию на севере Сирии, где армия Турции проводит операцию "Источник мира", пишет пресс-служба.Турецкие и сирийские подразделения практически вплотную приблизились друг к другу, а линию соприкосновения контролирует российская военная полиция.Согласно карте, правительственные части Сирии держат под контролем город Манбидж, окрестности Табки, в том числе аэродром, три моста, в том числе один железнодорожный, и две ГЭС.