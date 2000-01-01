16.10 09:41 MIGnews.com
МО РФ продемонстрировало карту с обстановкой в Сирии
В Минобороны РФ подготовили карту, которая показывает ситуацию на севере Сирии, где армия Турции проводит операцию "Источник мира", пишет пресс-служба.
Турецкие и сирийские подразделения практически вплотную приблизились друг к другу, а линию соприкосновения контролирует российская военная полиция.
Согласно карте, правительственные части Сирии держат под контролем город Манбидж, окрестности Табки, в том числе аэродром, три моста, в том числе один железнодорожный, и две ГЭС.
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