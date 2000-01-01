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Изнасилование на Кипре: о чем говорила британка в суде | Фото:16.10 07:33   MIGnews.com

Изнасилование на Кипре: о чем говорила британка в суде

Во вторник, 15 октября, британская туристка, обвинившая израильтян в изнасиловании, дала свое первое свидетельство на суде на Кипре.

Она объявила, что ее заставили отказаться от первоначальных показаний о насилии со стороны израильских подростков, передает Haaretz.

По словам британки, кипрские следователи оказали на нее сильное давление, принуждая признаться в ложном обвинении. На вопрос адвоката перед судом, так была ли туристка тогда изнасилована, она ответила утвердительно.

"Я боялась за свою жизнь", – добавила девушка, раскрыв детали разговора с одним из следователей.

Как утверждает британка, правоохранитель убеждал ее, что не было никакого изнасилования, о чем свидетельствует видеозапись той ночи, на которой заметно, что секс был по обоюдному согласию. А вот показать ей этот материал следователь якобы отказался.

16 октября состоится перекрестный допрос. Если будет доказано, что туристка давала ложные показания об изнасиловании, ей грозит тюремный срок до одного года и штраф в размере 1850 долларов.


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