Ситуация в Сирии: силы Асада взяли новый город

В среду, 16 октября, силы Башара Асада в рамках соглашения с курдами вошли впервые за пять лет в город Ракка, который ранее занимался террористической организации «Исламское государство».
Соответствующую информацию распространил телеканал Al-Mayadeen.
Уточняется, что в населенном пункте были установлены контрольно-пропускные пункты, а военные уже обосновались. Тем временем, официальной информации от властей Сирии на данный момент нет.
Сирийская армия также располложилась в Айн-эль-Араб и в сельской местности на еверо-восток в сторону Алеппо.
Что примечательно, российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило о взятии силами Асада территории площадью более 1000 квадратных километров вокруг Манбиджа. По версии СМИ, военные захватили базу ВВС, гидроэлектростанции и взяли под контроль мосты на реке Евфрат.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ни одна сила не сможет противостоять его военным во время операции против курдов.
Однако из-за массового давления со стороны мировых лидеров он все же выдвинул условие для прекращения наступления. Турецкий лидер дал курдам времени на выполнение ультиматума до конца дня 16 октября.