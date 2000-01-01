16.10 18:30 MIGnews.com

Ситуация в Сирии: силы Асада взяли новый город

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В среду, 16 октября, силы Башара Асада в рамках соглашения с курдами вошли впервые за пять лет в город Ракка, который ранее занимался террористической организации «Исламское государство».Соответствующую информацию распространил телеканал Al-Mayadeen.Уточняется, что в населенном пункте были установлены контрольно-пропускные пункты, а военные уже обосновались. Тем временем, официальной информации от властей Сирии на данный момент нет.Сирийская армия также располложилась в Айн-эль-Араб и в сельской местности на еверо-восток в сторону Алеппо.Что примечательно, российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило о взятии силами Асада территории площадью более 1000 квадратных километров вокруг Манбиджа. По версии СМИ, военные захватили базу ВВС, гидроэлектростанции и взяли под контроль мосты на реке Евфрат.Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ни одна сила не сможет противостоять его военным во время операции против курдов.Однако из-за массового давления со стороны мировых лидеров он все же выдвинул условие для прекращения наступления. Турецкий лидер дал курдам времени на выполнение ультиматума до конца дня 16 октября.