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Филиппины встряхнуло мощное землетрясение | Фото:16.10 16:50   MIGnews.com

Филиппины встряхнуло мощное землетрясение

В среду, 16 октября, землетрясение магнитудой 6,4 встряхнуло популярные среди туристов Филлипины.

В 62 км от эпицентра расположен крупный город Давао с численностью населения 1,21 млн человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В частности, эпицентр землетрясения находился в 7 км от населенного пункта Колумбио – провинция Султан-Кударат. А очаг располагался на глубине 14,1 км.

Информация о разрушениях пока не поступала в экстренные службы. Также не было и предупреждения об угрозе возникновения цунами.


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