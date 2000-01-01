Протесты в Гонконге: власти КНР не задействуют танки
Жесткие меры против оппозиции могут подорвать позиции Си Цзиньпина в китайском обществе, обеспеченные слои которого рассматривают Гонконг как желаемый образ будущего
Китай до сих пор не послал войска, чтобы подавить волнения в Гонконге, и вряд ли сделает это в будущем.
Эксперты предсказывали, что экономический рост в Китае, увеличивающий долю среднего класса в населении, вынудит политическую систему КНР перейти к более открытой и конкурентной модели. В действительности при нынешнем лидере Си Цзиньпине режим в Китае стал более авторитарным, отказавшись от принципа регулярной смены руководства.
Восстания китайского среднего класса до сих пор не случилось, но, чтобы не допустить его и в будущем, Пекину не следует подавлять волнения в Гонконге силовым путем, считает публицист Говард Френч. Автономия специального административного района играет важную роль для экономики и внешней политики КНР, но главное не в этом, пишет The Guardian.
Возможно, центральные власти не желают давить протест танками, и вряд ли вообще решатся применить военную силу из-за рисков в материковом Китае. Жесткие меры против оппозиции могут подорвать позиции Си Цзиньпина в китайском обществе, обеспеченные слои которого рассматривают Гонконг как желаемый образ будущего.