Загрязнение воздуха убивает европейцев

Загрязнение воздуха в 2016 году вызвало около 400 тысяч преждевременных смертей в Европе.
О таком количестве смертей свидетельствуют последние данные Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA). Согласно данным, почти каждый европейский житель города подвергается воздействию загрязнения, что превышает здравый уровень.
Автор доклада Альберто Гонсалес Ортис сообщил о медленном падении уровня опасных частиц в воздухе европейских городов, пишет Reuters.
"Мы еще не достигли стандартов ЕС, и, конечно, мы далеко не достигаем стандартов ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения'я)", - сказал Ортис.