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ЕС просят усилить охрану дипмиссий Турции 16.10 15:08   MIGnews.com

ЕС просят усилить охрану дипмиссий Турции

Правительство Турции призвало власти стран Европейского союза усилить охрану турецких дипломатических миссий в связи с беспорядками в ходе акций протестов членов Рабочей партии Курдистана (РПК), протестующих против военной операции в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции.

В МИД Турции сообщили, что будут внимательно следить за выявлением, преследованием и осуждением преступников.

"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что продолжается рост насилия в ходе акций РПК, особенно в европейских странах. Мы ожидаем от соответствующих стран усиления мер безопасности и проявления максимального внимания к защите наших дипломатических представительств, безопасности наших граждан за рубежом, а также к защите интересов Турции", - говорится в сообщении.


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