16.10 09:44 MIGnews.com
Взрыв на нефтепроводе в Нигерии: погибли 60 человек
В штате Абия на юго-востоке Нигерии вспыхнул пожар на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), в результате чего погибли 60 человек.
Об этом во вторник, 16 октября сообщает агентство Синьхуа
со ссылкой на военный источник, передает Корреспондент.net
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По данным издания, трагедия произошла в минувшую пятницу в штате Абия, недалеко от города Аба.
Правоохранители предполагают, что причиной пожара могли стали действия злоумышленников, которые хотели украсть топливо из нефтепровода, или же изношенность труб.
На данный момент пожар на нефтепроводе полностью потушен. Ведется расследование причин взрыва.
Представитель компании отметил, что перекачку нефти планируется возобновить "очень скоро".
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