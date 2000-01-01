16.10 08:44 MIGnews.com

Скончался адвокат семьи Нетаниягу

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По сообщениям в израильской прессе, ночью 16 октября скончался один из наиболее авторитетных и уважаемых адвокатов Израиля Яаков Вайнрот.Вайнрот на протяжении многих лет был адвокатом семьи Нетаниягу. До этого он представлял интересы множества других известных людей, в том числе, президента Израиля Эзера Вайцмана и министра обороны Авигдора Либермана.Вайнрот скончался в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком. Вайнрот заболел в 2017 году, но продолжал выступать в суде несмотря на запреты врачей.