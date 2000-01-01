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В Китае в шахте прогремел взрыв, есть жертвы | Фото:16.10 09:07   MIGnews.com

В Китае в шахте прогремел взрыв, есть жертвы

В результате взрыва газа на угольной шахте в китайском городе Чунцине погибли пять человек и еще трое пострадали, сообщает во вторник, 16 октября агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Корреспондент.net.

По данным издания, ЧП произошло около 11:45 по местному времени 15 октября на угольной шахте компании Chongqing Energy в районе Цицзян.

Отмечается, что во время взрыва шахта была закрыта. Инцидент случился, когда рабочие запечатывали вход в шахту.

"Я только услышал взрыв и увидел, что летят обломки. В это время я был снаружи, примерно в 12 метрах от входа в шахту. Меня ударило оторванной лопатой горного трактора", - рассказал пострадавший шахтер Чжан Чаоян.

Согласно информации издания, взрыв был настолько сильным, что повредил несколько соседних зданий.

Раненные были немедленно госпитализированы.

На данный момент выясняются причины взрыва.


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