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На скоростной линии в аэропорт Бен-Гурион отменили поезда 16.10 08:17   MIGnews.com

На скоростной линии в аэропорт Бен-Гурион отменили поезда

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что утром 16 октября снова были отменены поезда на скоростной линии Иерусалим- аэропорт Бен-Гурион.

Компания Израильские Железные Дороги сообщила, что причиной отмены поездов стала задержка в осуществлении ремонтных работ на линии.

Речь идет о четвертом случае отмены поездов на скоростной линии за неделю. Только вчера по выезду из аэропорта Бен-Гурион поезд с 155 пассажирами застрял в тоннеле.


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