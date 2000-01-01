16.10 08:17 MIGnews.com

На скоростной линии в аэропорт Бен-Гурион отменили поезда

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что утром 16 октября снова были отменены поезда на скоростной линии Иерусалим- аэропорт Бен-Гурион.Компания Израильские Железные Дороги сообщила, что причиной отмены поездов стала задержка в осуществлении ремонтных работ на линии.Речь идет о четвертом случае отмены поездов на скоростной линии за неделю. Только вчера по выезду из аэропорта Бен-Гурион поезд с 155 пассажирами застрял в тоннеле.