Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен

Один из основателей Microsoft и один из богатейших людей мира Пол Аллен умер в Сиэтле на 66 году жизни, сообщает во вторник, 16 октября телеканал CNBC, передает Корреспондент.net.
По данным телеканала, ранее Аллен сообщал, что врачи обнаружили у него раковую опухоль, с которой он боролся с 2009 года.
"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft... Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле", – говорится в заявлении компании.
"Все мы, кто имел честь работать с Полом, сегодня испытывают неописуемую потерю. Он умел хорошо с интеллектом и страстью решать одни из самых сложных проблем в мире, верой в творческое мышление и новые подходы", – прокомментировал смерть Аллена гендиректор Vulcan Inc. Билл Хилф.
"Хотя большинство знали Пола Аллена как разработчика и филантропа, для нас он был любимым братом, дядей и другом... В это время потери и скорби мы выражаем глубокую благодарность за ту заботу о нас, которую он демонстрировал каждый день", - говорится в заявлении семьи.
Как известно, Пол Аллен основал компанию вместе со своим школьным приятелем Биллом Гейтсом в 1975 году.
В составленном Forbes списке богатейших людей планеты Аллен занимает 44-е место и 18-е в списке богатейших американцев.