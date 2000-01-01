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Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен | Фото:16.10 08:14   MIGnews.com

Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен

Один из основателей Microsoft и один из богатейших людей мира Пол Аллен умер в Сиэтле на 66 году жизни, сообщает во вторник, 16 октября телеканал CNBC, передает Корреспондент.net.

По данным телеканала, ранее Аллен сообщал, что врачи обнаружили у него раковую опухоль, с которой он боролся с 2009 года.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft... Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле", – говорится в заявлении компании.

"Все мы, кто имел честь работать с Полом, сегодня испытывают неописуемую потерю. Он умел хорошо с интеллектом и страстью решать одни из самых сложных проблем в мире, верой в творческое мышление и новые подходы", – прокомментировал смерть Аллена гендиректор Vulcan Inc. Билл Хилф.

"Хотя большинство знали Пола Аллена как разработчика и филантропа, для нас он был любимым братом, дядей и другом... В это время потери и скорби мы выражаем глубокую благодарность за ту заботу о нас, которую он демонстрировал каждый день", - говорится в заявлении семьи.

Как известно, Пол Аллен основал компанию вместе со своим школьным приятелем Биллом Гейтсом в 1975 году.

В составленном Forbes списке богатейших людей планеты Аллен занимает 44-е место и 18-е в списке богатейших американцев.


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