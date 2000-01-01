Более 700 человек попали в плен боевиков ИГ в Сирии
Боевики "Исламского государства" напали на лагерь беженцев в провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии и взяли в плен около 700 человек.
Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает RT.
"Пользуясь полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате которого захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей общей численностью около 700 человек", - сказал он.
По его словам, похищенные мирные граждане могут быть использованы террористами в качестве живого щита.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.