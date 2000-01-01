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Более 700 человек попали в плен боевиков ИГ в Сирии | Фото:16.10 09:09   MIGnews.com

Более 700 человек попали в плен боевиков ИГ в Сирии

Боевики "Исламского государства" напали на лагерь беженцев в провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии и взяли в плен около 700 человек.

Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает RT.

"Пользуясь полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате которого захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей общей численностью около 700 человек", - сказал он.

По его словам, похищенные мирные граждане могут быть использованы террористами в качестве живого щита.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.


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