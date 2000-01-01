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Половина лесов вблизи Газы сожжено горящими шарами 17.10 09:28   MIGnews.com

Половина лесов вблизи Газы сожжено горящими шарами

Половина лесных угодий вблизи Газы была сожжена за последние шесть месяцев в результате запуска из палестинского прибрежного анклава зажигательных воздушных змеев и воздушных шаров.

Информация, полученная от Керен Каемет ле-Исраэль - Еврейского Национального фонда, показала, что более 1100 пожаров уничтожили почти 120 га земли недалеко от Газы и более половины из 2100 га лесных угодий в регионе.

Во вторник, 16 октября, самолет ВВС Израиля нанес удар по посту, с которого запускали зажигательные воздушные шары на Израиль.


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