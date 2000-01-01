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Иранские силовики похищены на границе с Пакистаном 16.10 22:43   MIGnews.com

Иранские силовики похищены на границе с Пакистаном

По меньшей мере 10 иранских сотрудников Службы безопасности, включая Стражей Исламской революции, были похищены на границе с Пакистаном во вторник, 16 октября.

Революционная гвардия, возглавляющая силы безопасности Ирана, заявила, что некоторые из ее членов были похищены группой боевиков на пограничном посту в городе Мирджавех в провинции Систан и Белуджистан.

Иранские официальные представители провели переговоры с пакистанским послом в Тегеране и призвали Исламабад “использовать все возможные средства” для их освобождения.

Информационное агентство «Фарс» сообщает, что иранских силовиков отравили, прежде чем взять в плен и увезти в Пакистан.

Революционная гвардия заявила: “Мы надеемся, что Пакистан будет противостоять этим террористическим группам, которые поддерживаются некоторыми региональными государствами, и немедленно освободит похищенных иранских силовиков”.


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