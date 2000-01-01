16.10 18:25 MIGnews.com

Двое мужчин арестованы за уничтожение еврейских артефактов

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Двое мужчин в возрасте 30 лет были пойманы с поличным в прошлые выходные во время сноса бульдозером останков древнего еврейского поселения на севере Израиля.Объект был взят под охрану отдела по борьбе с хищениями древностей. Развалины древнего 2000-летнего поселения находились под круглосуточным наблюдением.Злоумышленники, задумавшие ограбление археологического объекта, разрушили подземные пещеры и кирпичные камни, которые были частью поселения.Правонарушителей задержали и передали полиции. Позже суд постановил отпустить их под залог.