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Двое мужчин арестованы за уничтожение еврейский артефактов 16.10 18:25   MIGnews.com

Двое мужчин арестованы за уничтожение еврейских артефактов

Двое мужчин в возрасте 30 лет были пойманы с поличным в прошлые выходные во время сноса бульдозером останков древнего еврейского поселения на севере Израиля.

Объект был взят под охрану отдела по борьбе с хищениями древностей. Развалины древнего 2000-летнего поселения находились под круглосуточным наблюдением.

Злоумышленники, задумавшие ограбление археологического объекта, разрушили подземные пещеры и кирпичные камни, которые были частью поселения.

Правонарушителей задержали и передали полиции. Позже суд постановил отпустить их под залог.


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