16.10 18:50 MIGnews.com
Мощное наводнение на юге Франции унесло жизни 13 человек
Сильнейшее наводнение на юге Франции унесло жизни 13 человек, сообщает во вторник, 16 октября FRANCE 24
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Кроме того, еще 8 серьезно пострадали, один человек пропал без вести.
Более 8 тысяч домов остались без электричества. В операции по эвакуации местных жителей и ликвидации последствий были задействованы 700 пожарных и спасателей.
По данным издания, за несколько часов в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за сильных ливней из берегов вышла река, вода затопила дома и смыла машины.
Проливные дожди привели к повышению уровня воды в реке Од более чем на семь метров.
В районе города Каркассон затоплены несколько населенных пунктов.
В департаменте Од сохраняется самый высокий, "красный" уровень опасности. "Оранжевый" уровень объявлен в Авероне, Тарне, Эро и Восточных Пиренеях
Синоптики отмечают, что является самым мощным за последние 130 лет.
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