В Саудовской Аравии разбился самолет, есть погибшие
В Саудовской Аравии потерпел крушение учебно-тренировочный штурмовик Hawk королевских ВВС, сообщает во вторник, 16 октября местное агентство SPA со ссылкой на источник в Министерстве обороны, передает "Гаарец".
По данным источников издания, инцидент произошел в понедельник в северо-западной части королевства во время тренировочного полета.
Собеседник издания отметил, что все, кто находился на борту упомянутого самолета, погибли, однако о каком именно количестве человеческих жертв идет речь, пока неизвестно.
Эксперты, прибывшие на место крушения, устанавливают причины и обстоятельства катастрофы.
Hawker Siddeley Hawk, входящей в состав холдинга British Aerospace Systems (BAE), британский реактивный дозвуковой легкий штурмовик и учебно-тренировочный самолет, выпускается с 1976 года.