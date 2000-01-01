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В Саудовской Аравии разбился самолет, есть погибшие | Фото:16.10 10:45   MIGnews.com

В Саудовской Аравии разбился самолет, есть погибшие

В Саудовской Аравии потерпел крушение учебно-тренировочный штурмовик Hawk королевских ВВС, сообщает во вторник, 16 октября местное агентство SPA со ссылкой на источник в Министерстве обороны, передает "Гаарец".

По данным источников издания, инцидент произошел в понедельник в северо-западной части королевства во время тренировочного полета.

Собеседник издания отметил, что все, кто находился на борту упомянутого самолета, погибли, однако о каком именно количестве человеческих жертв идет речь, пока неизвестно.

Эксперты, прибывшие на место крушения, устанавливают причины и обстоятельства катастрофы.

Hawker Siddeley Hawk, входящей в состав холдинга British Aerospace Systems (BAE), британский реактивный дозвуковой легкий штурмовик и учебно-тренировочный самолет, выпускается с 1976 года.


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