Хути: ударим по Саудовской Аравии, когда захотим

Йеменские мятежники хути угрожают новыми ударами по объектам Саудовской Аравии.
В эфире телеканала "аль-Масира" представитель движения Яхья Сари предупредил, что атаки будут продолжены, передает The Times of Israel.
"Мы заверяем саудовский режим в том, что наша рука доберется до любого места, которое мы захотим, в любое время, которое мы выберем. Мы предупреждаем компании и иностранцев, чтобы они не оставались на заводах, на которые мы нацелены, потому что они все еще находятся в пределах досягаемости и могут снова стать мишенью", – сказал он.
Представитель хути также добавил, что субботняя атака на нефтеперерабатывающие заводы осуществлялась при помощи новейших беспилотников, однако кто именно им поставил вооруженные БПЛА, вдаваться в детали не стал.
Напомним, что 14 сентября хути атаковали при помощи беспилотников один из крупнейший нефтеперерабатывающий заводов Саудовской Аравии Saudi Aramco и еще один объект. В результате авиаударов возникли масштабные пожары. Ущерб все еще оценивается властями.
По мнению Эр-Рияда, за атакой стоит Иран. 16 сентября коалиция представила первые результаты расследования инцидента, уточнив, что атака проводилась при помощи иранских беспилотников.
Госсекретарь США Майк Помпео также выразил мнение, что Тегеран стоит за нападением, хотя глава МИД Ирана жестко ответил ему, что это все "ложь".
Как бы там ни было, Саудовская Аравия прекратила приостановила добычу нефти, лишившись почти половины обрабатываемого сырья, которое высоко ценится на рынке. Как следствие, в воскресенье индекс фондовой биржи страны рухнул на 2,3%.