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Иран захватил еще один танкер | Фото:16.09 17:08   MIGnews.com

Иран захватил еще один танкер

В понедельник, 16 сентября, подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержало очередной танкер в Ормузском проливе.

По данным Al Arabiya, было захвачено судно, шедшее под флагом Объединенных Арабских Эмиратов.

Основанием для задержания вновь прослужили подозрения, будто бы танкер перевозил 250 тысяч литров контрабандного дизельного топлива. По предварительным данным, были арестованы 11 членов экипажа. Судно было остановлено недалеко от острова Большой Тонб.

Что примечательно, за последнюю неделю это уже второе задержание судна в Ормузском проливе. Ранее Иран захватил буксир с 12 филиппинцами на борту, который перевозил нефть.


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