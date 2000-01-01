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Неизвестная болезнь `косит` собак в Норвегии 17.09 02:45   MIGnews.com

Неизвестная болезнь "косит" собак в Норвегии

В Норвегии возникла угроза новой эпидемии – неизвестную болезнь обнаружили у пары сотен собак. Правда, симптомы недуга больше напоминают острую кишечную инфекцию, чем грипп.

Ученые пока не знают, вызвана ли смерть животных одной болезнью или это разные инфекции. Исследование 10 умерших собак подтвердило наличие в их организмах двух бактерий – Clostridium perfringens (Клостридия перфрингенс) и Providencia alcalifaciens (Провиденция Реттгера). Ветеринары исключают варианты сальмонеллы, кампилобактерий и того, что собаки могли заразиться от крыс.

Власти Норвегии рекомендуют владельцам собак держать их на поводке, ограничить контакт с другими животными, а также везти своих питомцев к ветеринару при первых симптомах новой болезни, среди которых сильная диарея, рвота и усталость животных.


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