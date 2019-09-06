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Летчики столкнувшихся самолетов заплатят за ремонт 16.09 14:39   MIGnews.com

Летчики столкнувшихся самолетов заплатят за ремонт

В небе над Липецкой областью во время тренировочного полета столкнулись пилоты двух боевых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Столкновение произошло по вине пилотов. Теперь появилась информация, что пилотам, возможно, придется заплатить за ремонт самолетов.

В данный момент специальна комиссия проводит проверку и устанавливает "степень вины каждого из пилотов".

Решение будет приниматься по каждому самолету отдельно после изучения степени повреждения каждого из них, сообщает Lenta.ru.


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