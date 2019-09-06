16.09 14:39 MIGnews.com
Летчики столкнувшихся самолетов заплатят за ремонт
В небе над Липецкой областью во время тренировочного полета столкнулись пилоты двух боевых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Столкновение произошло по вине пилотов. Теперь появилась информация, что пилотам, возможно, придется заплатить за ремонт самолетов.
В данный момент специальна комиссия проводит проверку и устанавливает "степень вины каждого из пилотов".
Решение будет приниматься по каждому самолету отдельно после изучения степени повреждения каждого из них, сообщает Lenta.ru
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