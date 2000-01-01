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Гонконг: задержаны 89 участников протестов 16.09 15:10   MIGnews.com

Гонконг: задержаны 89 участников протестов

В результате столкновений в Гонконге в воскресенье между участниками акции протеста и полицией были задержаны 89 человек, 18 – получили ранения.

Как сообщили в местной полиции, столкновения начались после нападения демонстрантов на полицейских в воскресенье вечером.

"Радикальные демонстранты напали на двух полицейских, бросали бензиновые бомбы, кирпичи и угрожали безопасности офицеров. К вечеру воскресенья столкновения между антиправительственными демонстрантами и полицией переросли в уличные драки. Люди в белых футболках – предположительно сторонники Пекина (некоторые из них были вооруженные молотками, удочками и ножами) столкнулись с антиправительственными активистами", – говорится в материале Reuters.

В понедельник предприятия и метрополитен Гонконга возобновили работу, которую они были вынуждены прервать из-за воскресных столкновений.


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