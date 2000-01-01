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У Заворотнюк развилась пневмония 16.09 11:50   MIGnews.com

У Заворотнюк развилась пневмония

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в глубокой коме в московской клинике, столкнулась с еще одной тяжелой проблемой.

Из-за аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у нее развилась полиогранная недостаточность, а также пневмония. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк, у которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, артистка впала в глубокую кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Эксперты дают "неутешительные прогнозы".


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