Разрушительная стихия в Испании: число жертв растет
На юго-востоке Испании разбушевалась стихия. Два дня рекордных ливней вызвали внезапные сильные наводнения. На данный момент известно о шестерых погибших.
13 сентября вода затопила автомобильные туннели; машины, как бумажные кораблики, сметало водой с автомагистралей. Три небольших торнадо пронеслись по территории Хавеи, Дении и Гуардмаре, попутно разрушая дома.
Порядка 3500 человек уже эвакуировали. В Валенсии решили закрыть школы. Все силы спасателей брошены на помощь пострадавшим от стихии.