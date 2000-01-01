16.09 12:44 MIGnews.com

Разрушительная стихия в Испании: число жертв растет

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На юго-востоке Испании разбушевалась стихия. Два дня рекордных ливней вызвали внезапные сильные наводнения. На данный момент известно о шестерых погибших.13 сентября вода затопила автомобильные туннели; машины, как бумажные кораблики, сметало водой с автомагистралей. Три небольших торнадо пронеслись по территории Хавеи, Дении и Гуардмаре, попутно разрушая дома.Порядка 3500 человек уже эвакуировали. В Валенсии решили закрыть школы. Все силы спасателей брошены на помощь пострадавшим от стихии.